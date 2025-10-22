۱۴ هزار ایلامی مهمان سرزمین ایثار
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، از اعزام ۱۴ هزار نفر از اقشار مختلف مردم استان به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور در قالب کاروانهای راهیان نور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سردار سید صادق حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در نشست شورای هماهنگی و پشتیبانی اردوهای راهیان نور استان ایلام اظهار داشت: امسال سهمیه اعزامی استان ایلام در بخش دانشآموزی هفت هزار نفر و در بخش دانشجویی سه هزار و ۵۰۰ نفر و باقی از اقشار مختلف استان است که در مجموع، ۱۴ هزار نفر از استان به مناطق عملیاتی اعزام میشوند.
وی با اشاره به برگزاری مراسم سالانه عملیات محرم همزمان با اعزام کاروانهای دانشآموزی و دانشجویی در ایلام افزود: اردوهای امسال با حضور جوانان و نوجوانان در قالب برنامههای دو تا سهروزه برگزار میشود تا شرکتکنندگان از نزدیک با فضای جبههها، رشادت رزمندگان و یادگارهای دوران دفاع مقدس آشنا شوند.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام همچنین از اهتمام صداوسیمای استان ایلام در انعکاس برنامه های فرهنگی بویژه راهیان نور و پخش زنده اینگونه برنامه ها قدردانی کرد.
احمد کرمی استاندار ایلام نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تبیین ارزشهای دوران دفاع مقدس برای نسل امروز گفت: نسل جوان ما مشتاق است بداند در دوران دفاع مقدس چه رشادتها و ایثارگریهایی رقم خورده است.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاههای اجرایی استان افزود: مدیران باید زیرساختها و امکانات یادمانهای دفاع مقدس را فراهم کنند و در ارائه خدمات به زائران و بازدیدکنندگان کاروانهای راهیان نور، پیشرو و بهترین عملکرد را داشته باشند.
رئیس ستاد راهیان نور استان ایلام همچنین مطرح کرد: به منظور تکریم زائران و بازدیدکنندگان، موکبهای پذیرایی در ایام حضور کاروانهای راهیان نور در مناطق مختلف استان برپا خواهد شد.
استان ایلام با ۴۳ یادمان دفاع مقدس میزبان ۹۲ شهید گمنام است و تاکنون بیش از سه هزار شهید، ۱۱ هزار جانباز و ۳۰۰ آزاده را تقدیم میهن اسلامی کرده است.