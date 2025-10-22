یادواره شهدای بخش سیلاخور دورود
یادواره ۴۲ شهید بخش سیلاخور دورود در روستای لبان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه ناحیه دورود در یادواره ۴۲ شهید بخش سیلاخور دورود در روستای لبان با بیان رشادتها و جانفشانیهای شهدای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت گفت: یکی از مهمترین رمزهای ماندگاری نظام مقدس جمهوری اسلامی زنده نگه داشتن یاد شهدا است.
سرهنگ پاسدار محمود یوسفوند افزود: شهدا از جان و خون خود گذشتند تا ما امروز با اقتدار و صلابت در امنیت باشیم.
وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان و نوجوان مهمترین راه مقابله با توطئههای دشمنان است.
فرمانده سپاه دورود اظهار کرد: برای تقابل با نظام سلطه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند هستیم که هرچه روحیه مردم برای حفظ ارزشها تقویت شود شکست پذیری کمتر میشود.
در این مراسم که با حضور خانواده معظم شهدا برگزارشد، از جمعی از خانوادههای شهدای بخش سیلاخور قدر دانی شد.