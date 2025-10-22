به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره ورزش و جوانان آباده گفت: در هفته تربیت بدنی ابتدا خانه تکواندو آباده مورد بهره برداری قرار گرفت.

آسیه فرخی افزود: خانه تکواندو آباده در زمینی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و با زیربنای ۴۰۰ متر مربع از سوی نیک اندیش ورزشی سعید صمیمی بنام مادرش حاجیه خانم مرضیه دانشور ساخته شد.

او بیان کرد: همچنین کف پوش سالن ورزشی امام علی این مجموعه با صرف افزون بر ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعویض و بهسازی شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان آباده بیان کرد: همچنین ساخت سالن ورزشی شهدای ورزشکار با اعتباری افزون بر ۴۰۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در آباده آغاز شد.