وزیر ورزش گفت: ورزشکاران کاروان «سفیران امید» می‌توانند به نسل پرافتخاری در بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ دوحه تبدیل شوند و در المپیک‌های آینده مدال‌آوران ورزش ایران باشند.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیا‌مالی، وزیر ورزش و جوانان ایران به همراه رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک امروز با حضور در هتل محل اقامت کادر سرپرستی کاروان ورزشی ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، روند فعالیت‌های مدیریتی کاروان «سفیران امید» را مورد بررسی قرار دادند.

آقای دنیامالی با تأکید بر اهمیت توجه به رده‌های سنی پایه، گفت: ورزشکاران کاروان سفیران امید می‌توانند به نسل پرافتخاری در بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ دوحه تبدیل شوند و در المپیک‌های آینده مدال‌آوران شایسته ورزش ایران باشند.

وی نتایج بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن را از اهداف مهم ورزش کشور برشمرد و افزود: در سه دوره گذشته تعداد مدال‌های طلای کاروان ورزشی ایران روی ۲۰ و ۲۱ نشان زرین بوده است، اکنون درصددیم رکورد طلا‌های ایران با عبور از این مرز شکسته شود. با توجه به نقاط قوت و ظرفیت ورزش ایران، این هدف تحقق‌یافتنی است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت بازخورد دو رویداد بحرین و ریاض برای آینده ورزش کشور، گفت: پس از این رقابت‌ها، باید با استمرار در برنامه‌های اخیر و تحلیل‌های دقیق و منطقی از وضعیت موجود، مسیر دستیابی به نتایج درخشان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را پیگیری کنیم.

محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی المپیک نیز با قدردانی از زحمات صورت‌گرفته برای حضور کاروان ورزشی ایران در این دوره از مسابقات، ابراز امیدواری کرد: ورزشکاران کشورمان در فضایی آرام و همراه با همدلی، رقابت‌های موفقی را پشت سر بگذارند.

علیرضا پاکدل، سرپرست کاروان سفیران امید، گزارشی از روند برنامه‌های کادر سرپرستی ارائه کرد و گفت: حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان جای هیچ بهانه‌ای باقی نگذاشته و مسیر پیشرفت ورزش کشور در ابعاد مختلف هموار شده است.

او سیاست‌گذاری دنیا‌مالی و محمود خسروی‌وفا برای حضور ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان را اقدامی دوراندیشانه دانست و افزود: اطمینان دارم این نسل از ورزش ایران به نخبگان آینده تبدیل خواهند شد و برای کشور افتخار می‌آفرینند.

پاکدل با اشاره به حضور کاروان ایران در مراسم اهتزاز پرچم، گفت: سلام نظامی ورزشکاران و همخوانی سرود ملی کشورمان، جلوه‌ای باشکوه به مراسم داد و توجه همگان را به خود جلب کرد.

در این نشست سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمدحسن تقی‌زاده مدیرکل امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان و اعضای کادر سرپرستی به همراه دو پرچمدار کاروان ورزشی کشورمان حضور داشتند.