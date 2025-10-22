در همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان، ۲۹ واحد صنعتی، ۴ واحد معدنی، ۴ طرح موفق صنعتی و ۲ جوان نمونه تقدیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در مراسمی با حضور فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از فعالان برتر حوزه صنعت و معدن استان تجلیل به عمل آمد.

در این همایش، ۲۹ واحد صنعتی، ۴ واحد معدنی، ۴ طرح موفق صنعتی و ۲ جوان نمونه مورد تقدیر قرار گرفتند. شاخص‌های ارزیابی شامل رشد تولید، اشتغال‌زایی، صادرات، دانش‌بنیان بودن و رعایت استانداردها اعلام شد.

استان با دارا بودن ۳۸۰۰ واحد صنعتی، جایگاه چهارم صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است. این واحدها بیش از ۱۲۹۰ نوع محصول تولید می‌کنند و در ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی خصوصی و دولتی مستقر هستند.

طبق اعلام رستمی مدیرکل صمت استان قزوین، میزان اشتغال در بخش صنعت استان به ۱۵۳ هزار نفر رسیده و ۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی استان از حوزه صنعت تأمین می‌شود.

در حوزه نوآوری، ۱۳۲ واحد دانش‌بنیان و ۲۰۰ واحد دارای بخش تحقیق و توسعه فعال هستند. همچنین ۶۰ واحد صنعتی با سرمایه‌گذار خارجی فعالیت می‌کنند و ۹ طرح توسعه‌ای و جدید در حال اجراست. ۳۰ واحد صنعتی استان در بورس و فرابورس فعال‌اند و در سال جاری ۱۷۰ واحد صنعتی موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری شده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری صنعتی استان در سال جاری ۱۴ همت اعلام شده است. میزان صادرات استان نیز با وجود چالش‌ها، کاهش نیافته و به ۲۶ میلیون دلار رسیده است.

در سطح ملی، ۴ واحد صنعتی و ۴ واحد دارای استاندارد ملی از استان انتخاب شده‌اند. همچنین ۲ واحد صادراتی استان در سطح ملی برگزیده شده‌اند.

اصغر آهنی‌ها، رئیس خانه صنعت و معدن، در این مراسم بر اصلاح ساختار نظام واردات تأکید کرد و از صدور مجوز تولید بدون کارخانه خبر داد؛ به این معنا که شیفت دوم یک کارخانه غیرفعال توسط سرمایه‌گذار جدید راه‌اندازی شود.

وی همچنین به چالش ناترازی برق اشاره کرد و پیشنهاد داد در صورت عدم راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی در بازه زمانی مشخص، زمین به سرمایه‌گذار دیگری واگذار شود تا تأمین برق واحدهای صنعتی تسهیل گردد.

در بخش معدن، نبئی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اعلام کرد: تاکنون ۳۰۰ پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده و ۱۷۰ واحد معدنی فعال در استان وجود دارد. تولید مصالح ساختمانی استاندارد، تأمین مواد اولیه صنایع سرامیکی، کاشی، چینی بهداشتی و صنعت شیشه از جمله ظرفیت‌های معدنی استان است.

به گفته وی، نیمی از مواد اولیه صنایع سرامیکی کشور از معادن استان و قزوین تأمین می‌شود.

نبئی همچنین به مشکلات حوزه معدن اشاره کرد؛ از جمله معارضین محلی، عدم تخصیص حقوق دولتی به زیرساخت‌های معدنی (که ۹۰ درصد آن در بخش‌های دیگر هزینه می‌شود)، و ناترازی برق که فعالیت معادن را با چالش مواجه کرده است.

وی بر توسعه فرآوری مواد معدنی برای جلوگیری از خام‌فروشی تأکید کرد.