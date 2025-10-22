پخش زنده
تیم هندبال جوانان پسر ایران درپی کسب سومین پیروزی خود در سومین دوره بازیهای آسیایی بحرین است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان پسر ایران که تایلند و چین را در مرحله مقدماتی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از پیش رو برداشت، درپی ثبت سومین برد خود مقابل قزاقستان است.
پسران هندبال ایران در نخستین دیدار خود در بازیهای آسیایی جوانان ابتدا تایلند را ۱۲ -۴۲ گلباران کردند و سپس ۱۷ -۲۰ از سد چین گذشتند تا فردا در سومین دیدار خود با قزاقستان روبهرو شوند.
قزاقستان نیز مقابل کویت ۲۶ -۴۲ و برابر امارات متحده عربی ۲۷ -۳۵ شکست خورده است.
دیدار دو تیم هندبال جوانان پسر ایران و قزاقستان فردا، پنجشنبه اول آبان، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت کشورمان برگزار میشود.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان امروز، ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز میشود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد.