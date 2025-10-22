۴۵ هزار هکتار از زمین‌های بوشهر زیرپوشش سامانه‌های آبیاری نوین

مدیر و آب و خاک جهاد کشاورزی بوشهر گفت: در راستای افزایش بهره‌وری منابع، تا کنون ۴۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان زیر پوشش سامانه‌های نوین آبیاری قرار گرفته‌اند.