۴۵ هزار هکتار از زمینهای بوشهر زیرپوشش سامانههای آبیاری نوین
مدیر و آب و خاک جهاد کشاورزی بوشهر گفت: در راستای افزایش بهرهوری منابع، تا کنون ۴۵ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان زیر پوشش سامانههای نوین آبیاری قرار گرفتهاند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهدی اعتمادی از پیشرفت چشمگیر طرحهای عمرانی و فنی در حوزه آب و خاک استان خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقاء بهرهوری منابع، حمایت از کشاورزان و توسعه پایدار بخش کشاورزی صورت گرفته است.
وی اجرای سامانههای نوین آبیاری، ساخت و بهسازی کانالهای آبرسانی، راههای دسترسی و جادههای بین مزارع، مطالعات خاکشناسی و تهیه اطلس خاک، احیا و مرمت قنوات از جمله اقدامات شاخص این بخش دانست و افزود: این اقدامات بخشی از تلاشهای مستمر سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برای ارتقاء زیرساختهای کشاورزی، افزایش بهرهوری منابع و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.
مدیر و آب و خاک جهاد کشاورزی بوشهر عنوان کرد: ابتدای شروع این طرح تا کنون ۴۵ هزار هکتار و از سال ۱۴۰۲ تا کنون، ۱۱۵۱ هکتار از زمینهای کشاورزی استان زیر پوشش سامانههای نوین آبیاری قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۳۸۶۰ متر از طرحهای ساخت و بهسازی کانالهای آبرسانی عملیاتی شدهاند و برای سال جاری نیز اجرای ۴ هزار متر دیگر در دستور کار قرار دارد.
اعتمادی یادآور شد: در سال ۱۴۰۳، بالغبر ۲۵.۵ کیلومتر راه دسترسی و جاده بین مزارع در سطح استان ساخته شده که ۸.۵ کیلومتر دیگر برای سال جاری برنامهریزی شده است تا مسیرهای ارتباطی کشاورزان بهبود یابد.
وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته حدود ۶۰۰ متر از قناتهای استان احیا و مرمت شدهاند که با توجه به نیاز منطقه و برنامهریزیهای انجامشده، این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲۵۰۰ متر خواهد رسید.
مدیر و آب و خاک جهاد کشاورزی بوشهر با ااشاره به اینکه طرح مطالعات خاکشناسی در سال ۱۴۰۳ در سطح هزار هکتار انجام گرفته است، گفت: بر اساس پیگیریهای مستمر و مکاتبات صورتگرفته، تهیه اطلس خاکشناسی شهرستانهای بوشهر و دشتی در سطح ۲ هزار هکتار برای سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد.