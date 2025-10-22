با همکاری اتاق بازرگانی ایران و دانشگاه تربیت مدرسِ استان اردبیل، طرحِ ملیِ تحول، پایش و فضای کسب و کار در استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ استاندار اردبیل در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با همکاری اتاق بازرگانی ایران و دانشگاه تربیت مدرس، طرحِ ملیِ تحول، پایش و فضای کسب و کار در استان اردبیل اجرا می‌شود.

مسعود امامی یگانه همچنین افزود: بَستر‌های سرمایه گذاری در بخش‌های مختلفِ گردشگری، کشاورزی و صنعتی در استان مهیاست و در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های مهمِ استان به سرمایه‌گذارانِ داخلی و خارجی معرفی می‌شود.

او با بیان اینکه پنجم تا هفتم آذر همایش بزرگ و بین‌المللی سرمایه‌گذاری در استان با حضور سفرای چند کشور از جمله روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، عربستان، عمان و تعدادی از کشور‌های حوزه قفقاز جنوبی برگزار خواهد شد گفت: ۲۰۸ فرصتِ سرمایه‌گذاری در استان شناسایی شده که تدوین و رصد آنها به تفکیک شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد.