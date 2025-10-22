مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران گفت: پروژه احداث درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی سنندج با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی در استان، تاکنون به ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، طرح احداث درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی سنندج که با هدف گسترش خدمات بهداشتی و درمانی در حال اجراست، تاکنون به ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

در همین راستا، خراسانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران، از روند اجرای این پروژه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت آن قرار گرفت.

در این بازدید، جزئیات مربوط به مراحل اجرایی، چالش‌های موجود و برنامه زمان‌بندی تکمیل پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مرادی، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، که در این بازدید حضور داشت، با تأکید بر اهمیت احداث این درمانگاه در ارتقای سطح سلامت مردم استان، خواستار تسریع در روند اجرای طرح شد.

وی گفت: تکمیل این پروژه می‌تواند نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی خارج از استان را کاهش داده و دسترسی مردم به خدمات درمانی مناسب را بهبود بخشد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران نیز در این بازدید بر ادامه تلاش برای پیشبرد پروژه طبق برنامه و تأمین به‌موقع منابع مالی مورد نیاز تأکید کرد.