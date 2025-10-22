پخش زنده
مسئول بسیج دانشجویی استان البرز گفت: سومین اجلاسیه ۱۲۰ شهید دانشجوی البرزی در دانشگاه آزاد اسلامی کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ ترابی گفت: شهدا رویدادی کم نظیر و اثرگذار در سطح دانشگاههاست که با همکاری مجموعه بسیج دانشجویی و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برگزار شد.
وی افزود: برگزاری اجلاسیه شهدای دانشجو بخشی از برنامه کلان کنگره ملی شهدای استان البرز است که شامل ۵ هزار و ۵۰۰ شهید و ۸۰ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه میشود.
وی اضافه کرد: هدف اصلی از برگزاری ان اجلاسیه، بازنمایی زندگی و سیره شهدا به عنوان الگوی الهامبخش برای نسل جوان است، باید کاری کنیم که جوان امروز بتواند شهید را نه در خاطرهای دور، بلکه در سبک زندگی روزمرهاش ببیند.