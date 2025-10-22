به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم پسران نوجوان زیر ۱۷ سال برای حضور در نخستین دوره مسابقات جهانی هندبال در این رده سنی ساعت ۱۶ امروز (۳۰ مهر) راهی کازابلانکا، پایتخت مراکش، می‌شود.

شهرداد برخورداری، امیرحسین ثمربخش، محسن هادی‌زاده، مهدی مرادیان، محمدپویا پروهان، ابوالفضل صدقی، مهیار مولوی، محمدصادق آقا محمدی، فرشاد نوروزپور، امیرعلی محقق، علی غیور، محمدرضا همتی، مهرشاد منصوری، محمدحسین حق‌ستان، حسین خجسته و فرزاد مسیبی ۱۶ بازیکن تیم هندبال کشورمان در این مسابقات را تشکیل می‌دهند.

یعقوب پیری (سرپرست)، محسن طاهری (سرمربی)، علی ربیع دولت‌آبادی (مربی) و مهدی قربانی (ماسور) کادرفنی تیم نوجوانان پسر زیر ۱۷ سال اعزامی به مسابقات جهانی را تشکیل می‌دهند.

سه تیم ایران (قهرمان آسیا)، کره‌جنوبی (نایب قهرمان آسیا) و قطر (وایلدکارت) به عنوان نمایندگان قاره کهن در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور دارند.

تیم هندبال کشورمان به عنوان قهرمان آسیا، در گروه C این رقابت‌ها با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه است و در نخستین بازی خود، دوم آبان به مصاف آلمان می‌رود.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان ۲ تا ۹ آبان به میزبانی مراکش برگزار می‌شود.