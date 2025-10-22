با تخصیص ۹۵ میلیارد تومان، اجرای ۱۰ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب در خرمدره آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان از اجرای ۱۰ کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب در شهر خرمدره با اعتبار ۹۵ میلیارد تومان خبر داد.
نادرخانی اظهار کرد: طرح فاضلاب خرمدره شامل ۱۳۰ کیلومتر شبکه جمعآوری، یک کیلومتر خط انتقال و احداث تصفیهخانهای با ظرفیت ۱۵ هزار متر مکعب در شبانهروز است.
وی هدف از این پروژه را حفظ منابع آبی و ارتقاء شاخصهای بهداشتی عنوان کرد و افزود: تاکنون ۲۶ کیلومتر شبکه و بخشی از تصفیهخانه اجرا شده بود که به دلیل کمبود اعتبار متوقف شده بود، اما با تخصیص بودجه جدید، روند اجرای پروژه تسریع مییابد.
نادرخانی همچنین تاکید کرد که استفاده از پساب تصفیه شده، از برداشت منابع آب آشامیدنی برای صنایع پرمصرف جلوگیری خواهد کرد.