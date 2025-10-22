معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان بر ضرورت تغییر رویکرد از نگاه صرفاً امنیتی به نگاه فرهنگی و اجتماعی در مقابله با مواد مخدر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمزه امرایی در همایش بررسی طرح بازتوانی و بازگشت به زندگی معتادان متجاهر در استان همدان با بیان اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند رویکردی جامع و همه‌جانبه است، افزود: همه ادارات و نهاد‌های مسئول موظفند اجرای این طرح را با دقت، جدیت و حساسیت بالا پیگیری کنند.

او تصریح کرد: ایجاد اشتغال پایدار و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت افراد به زندگی سالم مؤثر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان بر نظارت موثر و مستمر دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بر عملکرد دستگاه‌ها و ادارات در اجرای طرح تأکید کرد و گفت: با هم‌افزایی همه نهاد‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی، الگویی موفق در بازتوانی معتادان متجاهر و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه کنیم.

حمزه امرایی افزود:باید با فرهنگ‌سازی، آگاه‌سازی عمومی و توانمندسازی افراد، زمینه کاهش تقاضا برای مصرف مواد مخدر را فراهم کنیم.