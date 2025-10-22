وزرای «راه و شهرسازی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «امور اقتصادی و دارایی»، «امور خارجه»، «اطلاعات»، «نفت» و «ورزش و جوانان» در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

کمیسیون اصل ۹۰؛ جلسه کمیسیون با حضور وزیر راه و شهرسازی درخصوص عملکرد آن وزارتخانه در تکمیل و به روز رسانی سامانه ملی املاک و اسکان

کمیسیون اجتماعی؛ دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون اقتصادی؛ دعوت از وزیر امور قتصادی و دارایی به منظور رسیدگی به سوالات نمایندگان

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی؛ دعوت از وزرای امور خارجه و اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون صنایع و معادن؛ دعوت از وزیر نفت به منظور بررسی وضعیت تامین سوخت واحد‌های صنعتی و معدنی

کمیسسیون عمران؛ دعوت از وزیر راه و شهرسازی برای بررسی وضعیت اجرای احکام برنامه هفتم در تامین مالی فصل مسکن و نیز پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون فرهنگی؛ دعوت از وزیر ورزش و جوانان به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان و نیز ارائه گزارشی درخصوص عملکرد مسائل روز مربوط به وزارتخانه