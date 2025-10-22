پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت:پیش بینی میشود امسال حدود ۸ هزار تن انار از شهرستان بیضا به بازار ارسال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا، گفت: پیشبینی میشود میزان برداشت انار در این شهرستان نسبت به پارسال حدود ۵ درصد افزایش یابد و بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ تن محصول به میادین میوه و تره بار ارسال شود.
صدیقه مویدی گفت: برداشت انار در این شهرستان از ابتدای مهر آغاز شده است و تا اوایل آذر ادامه دارد.
او ادامه داد: ۴۶۰ هکتار از باغهای انار این شهرستان ارقام رباب، اتابکی، شیرین و میخوش است.
مویدی افزود: ۷۰ درصد از انارستانهای مذکور به روش آبیاری قطرهای آبیاریمیشود و لازم است که کشاورزان برای صرفه جویی و افزایش بهره وری مصرف آب از روش های نوین آبیاری در باغها استفاده کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا بیان کرد: این میوه پاییزه علاوه بر تازه خوری، برای تهیه رب، ترشی، سرکه و لواشک انار هم استفاده میشود.