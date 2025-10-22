به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: صبح امروز، در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ دزفول، گزارشی مبنی بر درد زایمان مادر باردار ۹ ماهه در منطقه کوهستانی و سخت‌گذر دورک دریافت شد.

رضا معمار زاده افزود: با توجه به سخت‌گذر بودن مسیر زمینی و احتمال خطر برای مادر باردار، هماهنگی‌های لازم با هوانیروز ارتش انجام و بالگرد اورژانس برای انتقال بیمار اعزام شد.

وی ادامه داد: عملیات پرواز و انتقال مادر باردار با همکاری تیم هوایی، کارشناسان اورژانس و خلبانان هوانیروز انجام و مادر باردار به مرکز درمانی زنان و زایمان حضرت زینب (س) منتقل شد.