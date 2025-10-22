پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس از تصویب افزایش ۲۰۵ درصدی سرمایه این پالایشگاه در مجمع عمومی فوقالعاده خبر داد و گفت: با اجرای این تصمیم، سرمایه شرکت به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از شرکت پالایش نفت بندرعباس، احمد هاشمی مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) گفت: هدف از این افزایش سرمایه، تقویت ساختار مالی شرکت، توسعه زیرساختهای تولید، ارتقای بهرهوری و افزایش توان رقابتی پالایشگاه بندرعباس است.
وی افزود: افزایش ۲۰۵ درصدی سرمایه مصوب، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار و ارتقای توان مالی شرکت محسوب میشود و زمینه را برای اجرای طرحهای توسعهای و ایفای نقش پررنگتر پالایشگاه در تأمین سوخت کشور و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران فراهم میکند.
بر اساس مصوبه مجمع، سرمایه شرکت پالایش نفت بندرعباس از ۱۳۴ هزار و ۳۴۱ میلیارد و ۹۲۲ میلیون ریال با رشد ۲۰۵ درصدی به ۴۰۹ هزار و ۷۴۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از محل اندوخته طرح توسعه افزایش یافت. همچنین برای تحقق این افزایش سرمایه و به منظور انطباق با مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار، ماده (۵) اساسنامه شرکت اصلاح شد و سرمایه جدید شرکت به ۴۰۹ میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۱۰۰ سهم عادی با نام، به ارزش اسمی یکهزار ریال تقسیم گردید.