به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از شرکت پالایش نفت بندرعباس، احمد هاشمی مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) گفت: هدف از این افزایش سرمایه، تقویت ساختار مالی شرکت، توسعه زیرساخت‌های تولید، ارتقای بهره‌وری و افزایش توان رقابتی پالایشگاه بندرعباس است.

وی افزود: افزایش ۲۰۵ درصدی سرمایه مصوب، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار و ارتقای توان مالی شرکت محسوب می‌شود و زمینه را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ایفای نقش پررنگ‌تر پالایشگاه در تأمین سوخت کشور و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران فراهم می‌کند.

بر اساس مصوبه مجمع، سرمایه شرکت پالایش نفت بندرعباس از ۱۳۴ هزار و ۳۴۱ میلیارد و ۹۲۲ میلیون ریال با رشد ۲۰۵ درصدی به ۴۰۹ هزار و ۷۴۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از محل اندوخته طرح توسعه افزایش یافت. همچنین برای تحقق این افزایش سرمایه و به منظور انطباق با مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار، ماده (۵) اساسنامه شرکت اصلاح شد و سرمایه جدید شرکت به ۴۰۹ میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۱۰۰ سهم عادی با نام، به ارزش اسمی یک‌هزار ریال تقسیم گردید.