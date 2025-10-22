به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ دوم نادر برزکار گفت: مأموران پاسگاه انتظامی قلعه لور شهرستان اندیمشک یک شرور سابقه دار را که در زمینه ایجاد نزاع دسته جمعی، ایراد ضرب و جرح عمدی، خرید وفروش مواد مخدر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای مردم اقدام میکرد طی یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی با هشدار به افراد شروری که باعث برهم زدن نظم و امنیت عمومی می‌شوند، خاطرنشان کرد: عربده کشی و اوباشگری به هیچ عنوان در جامعه امروز جایگاهی ندارد و هیمنه پوشالی اراذل و اوباش را در هرجایی که باشند در میان انظار عمومی خواهیم شکست تا درس عبرتی باشد برای کسانی که از این طریق می‌خواهند آرامش و امنیت جامعه را برهم بزنند.