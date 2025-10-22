معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان از ابلاغ دستورالعمل «محله‌محوری» از سوی وزارت کشور به استانداری گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امروز در هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان گرگان، محمد حمیدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان از ابلاغ دستورالعمل "محله‌محوری" از سوی وزارت کشور به استانداری گلستان خبر داد.

محمدعلی معروفی دبیر قرارگاه مردمی تحول اجتماعی در گلستان نیز، از تشکیل شورای تحول اجتماعی در ۸ محله حاشیه‌نشین در استان، با مشارکت اهالی همین محلات، خبر داد.

در ادامه، علی نصیبی، فرماندار مرکز استان با اشاره به مصوبه دورکاری پنجشنبه‌ها، تاکید کرد: دورکاری به معنی تعطیلی ادارات نیست.

سید علیرضا حسینی، مدیرکل پدافند غیرعامل گلستان نیز گفت: هفته پدافند غیرعامل از شنبه پنجم آبان با شعار محوری "تدبیر امروز - امنیت فردا" آغاز می‌شود.