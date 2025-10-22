خودروی هیبریدی با قابلیت شارژ دوگانه برقی در نوبت تولید
خودروی هیبریدی با قابلیت شارژ دوگانه برقی رونمایی و فرایند تولید انبوه آن آغاز شد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
، نمونه اولیه این خودرو که از سوی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا طراحی و ساخته شده، امروز توسط علیشیخزاده، مدیرعامل این گروه خودروسازی رونمایی شد.
طرح توسعه خودروی آریا پلاگین هیبرید گامی مهم در مسیر توسعه فناوریهای سبز، کاهش مصرف سوخت و ارتقای سطح زیستمحیطی محصولات ملی است و براساس برنامه زمانبندی تولید تجاری آن طی ۱۴ ماه آینده به پایان خواهد رسید.
همچنین؛ قوای محرکه هیبریدی تولیدی این خودرو نیز توسط متخصصان داخلی در حال توسعه است و باتری این محصول با ظرفیتی حدود ۲۰ کیلوواتساعت از قابلیت شارژ خانگی و شارژ سریع برخوردار است که با بهرهگیری از فناوریهای روز، امکان پیمایش ترکیبی (برقی و بنزینی) تا حدود ۱۲۰۰ کیلومتر را فراهم میکند.
خودروی پلاگین هیبریدی یا plug-in hybrid electric vehicle (PHEV)، نوعی خودروی هیبریدی است که برای حرکت از موتور احتراق داخلی سنتی، یک موتور الکتریکی و قابلیت شارژ استفاده میکند. بر خلاف خودروهای هیبریدی معمولی، خودروهای پلاگین هیبریدی را میتوان با اتصال به یک منبع برق خارجی نیز شارژ کرد و وابستگی به موتور احتراق داخلی و سوخت فسیلی را کاهش داد.