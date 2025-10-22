به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد اسکندری با اشاره به بازداشت موقت شهردار اسبق و یک نفر از اعضای شورای شهر و دو نفر از کارکنان شهرداری رحیم آباد به جرم اختلاس در دادگاه عمومی رحیم آباد گفت: این افراد به موجب مواد ۲۳۷ و۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ وتبصره‌های آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تا صدور رای نهایی بازداشت شده‌اند و در این بین یک نفر دیگر از کارکنان شهرداری و یک نفر عضو شورای شهر فعلا با قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد هستند.

رئیس حوزه قضایی بخش رحیم آباد با اعلام این خبر افزود: این اقدام قضایی نماد عزم جدی دستگاه قضایی استان برای مبارزه بی امان با فساد در نهاد‌های عمومی بوده و نشان می‌دهد هیچ مجرمی در امان از چنگال قانون نخواهد بود.