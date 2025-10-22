به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمدپارسا پیروی، رسول پیروی، کیان تنهایی، بردیا خدایاری و سینا طاهری اعضای تیم اعزامی سه گانه (هیئت ترای اتلون) استان به مسابقات استعدادهای برتر کشور در جزیره هرمز هستند که با مربیگری احمد موحد در این مسابقات حضور خواهند یافت.

این رقابت‌ها با حضور برترین استعدادهای کشور در رشته‌های شنا، دو و دوچرخه‌ سواری برگزار خواهد شد و نمایندگان خراسان رضوی با هدف کسب تجربه، ارتقای سطح فنی و دستیابی به مدال‌ های ارزشمند به مصاف حریفان خود می‌ روند.