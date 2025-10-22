پخش زنده
در نشست شورای زکات استان اعلام شد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۲۴ میلیارد تومان زکات در استان جمعآوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در نشست شورای زکات استان ایلام که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، استاندار ایلام و جمعی از ائمه جمعه شهرستان های استان برگزار شد اعلام شد که در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۲۴ میلیارد تومان زکات در استان جمعآوری شده که عمده مصارف آن، برای تهیه جهیزیه، تحصیل، درمان و مسکن مددجویان هزینه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی تبار» نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام در این نشست با بیان اینکه باید فرهنگ پرداخت زکات را در جامعه نهادینه کنیم گفت: برای پرداخت کنندگان زکات مشوق هایی در نظر بگیریم.
«اجمد کرمی» استاندار ایلام نیز در این نشست بر لزوم همکاری و همافزایی بین دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی برای ترویج فرهنگ پرداخت زکات و استفاده بهینه از آن در راستای اهداف انساندوستانه و محرومیتزدایی تأکید کرد.