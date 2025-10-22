پخش زنده
گلخانههای شهرستان قروه با بهرهگیری از روشهای نوین کشاورزی و سیستم هیدروپونیک، اقدام به تولید گل شاخهبریده رز هلندی کردهاند؛ محصولی با کیفیت بالا که قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، گلخانههای شهرستان قروه با استفاده از روشهای نوین کشاورزی و بهرهگیری از سیستم هیدروپونیک، موفق به تولید گل شاخهبریده رز هلندی شدهاند. این گلخانهها با مدیریت علمی و بهرهوری بالا، محصولاتی با کیفیت ممتاز عرضه میکنند که توان رقابت در بازارهای داخلی و حتی صادراتی را دارند.
ابوذر محمدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قروه گفت: در حال حاضر ۱۲ گلخانه فعال در سطح ۵/۶ هکتار در شهرستان قروه فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از تولیدات گلخانهای منطقه را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: توسعه کشت گلخانهای در شهرستان قروه، ضمن افزایش بهرهوری و صرفهجویی در مصرف آب، زمینه اشتغالزایی و درآمدزایی برای کشاورزان را فراهم کرده است.
جلالی، کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان قروه، با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی اظهار داشت: یکی از مهمترین راهکارها برای عبور از بحران کمآبی، توسعه و احداث گلخانهها در شهرستان است؛ زیرا کشت گلخانهای با مصرف آب کمتر و راندمان بالاتر، نقش مهمی در پایداری تولیدات کشاورزی دارد.