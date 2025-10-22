هفته چهارم لیگ برتر هندبال با برتری سایپا مقابل سپاهان نوین و صعود این تیم به صدر جدول، به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از هفته چهارم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور یک دیدار در سالن ۲۵ آبان اصفهان برگزار شد که تیم سایپا تهران موفق به شکست سپاهان نوین با نتیجه ۲۴-۲۰ شد.

بدین ترتیب با این برد شاگردان محمدرضا رجبی در تیم سایپا موفق به ثبت چهارمین برد متوالی خود شدند و در حالی که هنوز تکلیف نتیجه دیدار روز گذشته سپاهان مقابل هپکوی اراک توسط کمیته انضباطی مشخص نشده، نارنجی پوشان به صدر جدول صعود کردند.



نتایج کامل دیدار‌های هفته چهارم لیگ برتر هندبال به این شرح است:

فرازبام خائیز دهدشت ۳۲ – سنگ‌آهن بافق ۳۱

پرواز هوانیروز ۲۱ - نفت و گاز گچساران ۲۰

استقلال کازرون ۳۱ - نیروی زمینی سبزوار ۲۳

سپاهان نوین ۲۰ – سایپا تهران ۲۴

هپکوی اراک – سپاهان (تیم هپکو در زمین حاضر نشد)



هم‌اکنون بعد از سایپا که با ۸ امتیاز در صدر جدول قرار گرفته، فولاد مبارکه سپاهان، استقلال کازرون و صنعت مس کرمان با ۶ امتیاز و به دلیل اختلاف گل در رده‌های دوم تا چهارم رده‌بندی قرار دارند. همچنین فرازبام خائیز دهدشت و پرواز هوانیروز با ۴ امتیاز و سپاهان نوین و نیروی زمینی سبزوار با ۲ امتیاز در رده‌های پنجم تا هشتم جای گرفته‌اند. هپکو اراک، سنگ‌آهن بافق و نفت و گاز گچساران نیز بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.