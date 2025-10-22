به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم مقاومت گلساپوش یزد در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال کشور، مهمان ملوان بندانزلی بود که موفق شد میزبان خود را شکست دهد.

ساحلی بازان یزدی با گل‌های سید علی ناظم (۲ گل)، داوود شکری و مصطفی دهقانی توانستند چهار بر سه از سد ملوان بندرانزلی عبور کنند.

چادرملوی اردکان هم که در ورزشگاه آزادی این شهر میزبان شهرداری بندرعباس بود، با نتیجه چهار بر سه بر حریف خود فائق آمد.

گل‌های چادرملو را محمدعلی مختاری، محمد بهجتی، سید امین میرحسینی و جواد دهقانی زاده به ثمر رساندند.