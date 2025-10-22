به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان در این دیدار گفت: خانواده شهدا با صبر و مقاومت ریشه‌های این جامعه را تقویت کردند و امروز به برکت خون شهدای گرانقدر نظام اسلامی، این کشور در قله افتخار ایستاده و در جهان شناخته می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان هم گفت: شهید نصرت الله داوری در سال ۱۲۹۴ در همدان به دنیا آمد، تحصیلات خود را تا ششم ابتدائی ادامه داد و برای کسب درآمد و کمک به معاش خانواده به کسب و کار مشغول شد.

مجید صفدریان افزود: نصرت الله داوری در واقعه ۳۰ مهر سال ۱۳۵۷ که حرکت بزرگ و خونین مردم همدان در مبارزه با رژیم طاغوت بود به ضرب ۳ گلوله مستقیم نیرو‌های ژاندارمری به شهادت رسید و به جمع شهدای انقلاب پیوست.

این شهید تأمین سوخت را برای مبارزان انقلابی برعهده و در تظاهرات‌ها نقش پررنگی داشت، از وی ۶ فرزند به یادگار مانده است.

امروز همچنین مسئولان استان از حمیدرضا سیفی، جانباز ۷۰ درصد حماسه ۳۰ مهر سال ۵۷ همدان هم دلجویی کردند.

سال ۵۷ با توجه به آتش کشیدن مسجد بزرگ کرمان و هتک حرمتی که به یکی از دانش آموزان دختر همدان از سوی مأموران رژیم ستمشاهی انجام شد، دانش آموزان اعتراض خود را با حضور در خیابان‌های همدان و با حضور روحانیت و گروه های مختلف مردمی به نمایش گذاشتند و این حرکت اعتراض آمیز دانش آموزان در ۳۰ مهر ۵۷ به خلق روز ۱۳ آبان تهران منجر شد.