\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0637\u0628\u0642 \u0631\u0648\u0627\u0644 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u06cc\u0627\u0637 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0628\u0647 \u067e\u0631\u0633\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0627\u0633\u062e \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n