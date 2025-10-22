پخش زنده
با مشارکت پژوهشگر خوزستانی واژه نامه دو جلدی تخصصی مهندسی آب به چاپ رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، این واژه نامه دو جلدی اثر ارزشمندی است که بهعنوان یکی از جامعترین منابع واژگان علمی در حوزه مهندسی آب به شمار میرود و با بیش از ۵۱۰ صفحه حاصل بیش از پنج سال تلاش و گردآوری مستمر از منابع معتبر داخلی و بینالمللی است.
بر اساس این گزارش واژه نامه فوق توسط یک تیم دانشگاهی و با همکاری دکتر محمدامین گندمی همکار سازمانی شاغل در معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب سازمان آب و برق خوزستان منتشر شده، و شامل واژگان تخصصی در زمینههای هیدرولیک، هیدرولوژی، تصفیه و کیفیت آب، سازههای آبی، آبیاری و مدیریت منابع آب میباشد.