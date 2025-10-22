کاروانی از دانشجویانِ دانشگاه‌های مرکز استان اردبیل، در اردوی راهیانِ نور با عنوان «کاروانِ غیرت و انسجام امت واحده»، برای بازدید از یادمان شهدای جنگِ چالدران، امروز عازمِ شهرِ ماکو در آذربایجانِ غربی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ سردار محمدی اصل فرمانده سپاه حضرت عباس استان اردبیل در حاشیه اعزام دانشجویان اردبیل به کاروان راهیان نورِ شهدای چالدران در ماکو گفت: این دانشجویان پس از بازدید از یادمانِ شهدای چالدران وظیفه تبیینِ رشادت‌ها و وقایع عظیمِ جنگ چالدران را بر عهده دارند.