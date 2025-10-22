به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکزمهاباد؛ به گفته باغداران خرید سیب صنعتی قصه پرغصه‌ای است که هرسال تکرار می‌شود.

باغداران قیمت گذاری سلیقه‌ای، دخالت واسطه‌ها و دلالان و نبود نظارت را از عمده چالش‌های خرید سیب صنعتی یا زیر درختی می‌دانند.

سیب‌های زیر درختی که سالهاست در مثلث بلاتکلیفی گیرکرده و قیمتش کنار جاده‌ها نرخ گذاری می‌شود.

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: خرید سیب صنعتی مربوط به حوزه تعاون روستایی است و در حال حاضر این امر در مرکز استان انجام می‌گیرد، اما به دلیل اختلاف قیمتی که در بازار وجود دارد و قیمتی که تعاون روستایی تعیین کرده است، باغداران سیب صنعتی خود را به واسطه‌ها تحویل می‌دهند.

رسول سعیدیان افزود: جهاد کشاورزی سال‌های گذشته با همکاری تعاون روستایی در ساماندهی خرید سیب صنعتی دخیل بود، اما حالا در این روند دخالتی ندارند.

حسینی، مدیر عامل یکی از کارخانه‌ها هم گفت: جهاد کشاورزی باید همانند سایر محصولات کشاورزی بر روند عرضه سیب صنعتی نظارت داشته باشد و قیمت تضمینی را برای سیب صنعتی تعیین کند تا قیمت برای ما مشخص شود.

امسال حدود یک میلیون تن سیب در آذربایجان‌غربی که قطب تولید سیب کشور است تولید شده که حدود ۳۰۰ هزار تن آن سیب صنعتی است.