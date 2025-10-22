

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال استقلال و الوحدات اردن امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه شهدای شهر قدس، به مصاف هم می‌روند.



ریکاردو ساپینتو ترکیب تیمش را برای این دیدار اعلام کرد:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.