ترکیب تیم فوتبال استقلال ایران مقابل الوحدات اردن در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ مشخص شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال استقلال و الوحدات اردن امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ در ورزشگاه شهدای شهر قدس، به مصاف هم میروند.
ریکاردو ساپینتو ترکیب تیمش را برای این دیدار اعلام کرد:
حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.