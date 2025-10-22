به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۵ دیدار هفته پنجم بیست و هفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور پنجشنبه (یک آبان) برگزار می‌شود.

در این هفته از مسابقات، استقلال برای حفظ رکورد دیدار‌های بدون باخت و تثبیت موقعیتش در صدر جدول رده بندی به مصاف رعد پدافند می‌رود. این دیدار در اصفهان و همزمان با دیدار تیم‌های مهگل و گلنور در کرج برگزار می‌شود.

مهگل در حالی میزبان یکی از دیدار‌های این هفته است که در چهار هفته گذشته تنها از رقابت با پایش پارت برنده خارج شد و به همین دلیل در پائین جدول قرار دارد و حتی بعد از شکست هفته گذشته برابر استقلال، یک پله دیگر هم سقوط کرد. این تیم برای بهبود وضعیتش باید برابر گلنور قرار بگیرد که هیچ دیداری را با کسب امتیاز کامل تمام نکرده است.

در این هفته از رقابت‌ها طبیعت و شهرداری گرگان هم برابر هم به میدان می‌روند. فینال دو فصل گذشته لیگ برتر به صورت متوالی میان این دو تیم برگزار شد. حالا هم دو تیم در شرایطی برابر هم قرار می‌گیرند که از حیث تعداد برد و باخت و امتیاز شرایطی مشابه دارند با این تفاوت که گرگانی ها بعد از برد هفته گذشته برابر کاله تا رده دوم جدول بالا آمدند، اما بازیکنان طبیعت در رده چهارم ایستاده‌اند.

همچنین تیم نفت هم میزبان کاله است. دو تیم فصل گذشته را با کسب جایگاه سوم مشترک تمام کردند و فعلا هم شرایطی نزدیک به هم در فصل جاری دارند. آبادانی‌ها بعد از برد هفته گذشته برابر گلنور ۲ پله صعود کردند و در جایگاه ششم ایستادند درحالیکه کاله به خاطر شکست خانگی برابر شهرداری گرگان، متحمل ۵ پله سقوط و ایستادن در رده هفتم شد. در هر صورت رقابت نفت و کاله در شرایطی برگزار می‌شود که دو تیم سایه به سایه هم در جدول رده بندی قرار دارند.

همچنین پترونوین ماهشهر که بعد از دو باخت متوالی، صاحب دو برد متوالی شد در این هفته میزبان نفت زاگرس است که فعلا در میان بالانشینان جدول رده بندی به سر می‌برد.

دیدار تیم‌های پاس کردستان و پایش پارت شاهرود در این هفته از مسابقات به دلیل نامساعد بودن شرایط میزبانی پاس در سالن آزادی و آماده نشدن سالن جدید، لغو و به زمان دیگری موکول شده است.

برنامه دیدار‌های هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه اول آبان

مهگل البرز - گلنور اصفهان (ساعت ۱۵ - سالن نشاط مجموعه انقلاب کرج)

رعد پدافند هوایی اصفهان - استقلال تهران (ساعت ۱۵ - سالن شهید میثمی اصفهان)

طبیعت اسلامشهر - شهرداری گرگان (ساعت ۱۶ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

پالایش نفت آبادان - کاله مازندران (ساعت ۱۶ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

پترونوین ماهشهر - نفت زاگرس جنوبی (ساعت ۱۷ - سالن اندیشه ماهشهر)