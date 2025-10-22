پخش زنده
امروز: -
مراسم قرعه کشی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان عصر امروز برگزار و نمایندگان بوکس کشورمان حریفان خود را شناختند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین از عصر امروز (چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴) با یرگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی آغاز شد که نمایندگان بوکس کشورمان پس از برگزاری مراسم قرعه کشی حریفان خود را در این رقابتها شناختند.
مسابقات بوکس این دوره از بازیها، از تاریخ اول تا هشتم آبان ماه برگزار خواهد شد که فردا (پنجشنبه) کاروان بوکس ایران تنها دو نماینده در بخش پسران خواهد داشت.
ترکیب تیم پسران ایران به شرح زیر است:
وزن ۵۴ کیلوگرم: متین چمیپا فردا (پنج شنبه) در دور نخست به مصاف «بورونوق» نماینده تاجیکستان میرود.
وزن ۶۰ کیلوگرم: امیرعلی مهرابی فردا (پنج شنبه) در نخستین بازی به مصاف «دوهان سا» نماینده کشور هندوستان خواهد رفت.
وزن ۶۶ کیلوگرم: فرزان احمدی افزادی در گام نخست به مصاف «مایرام» نماینده کشور قرقیزستان خواهد رفت.
وزن ۷۵ کیلوگرم: مهرشاد شرافتمند دیمان در نخستین مبارزه به مصاف «مایرام به» از کشور قرقیزستان میرود.
وزن ۸۰+ کیلوگرم: فرهود قربانی سنگین وزن کشورمان در دور نخست با قرعه استراحت روبهرو است و در اولین مبارزه باید به مصاف «بور خونو» از کشور تاجیکستان برود.
اکبر احدی به عنوان سرمربی و علی مظاهری به عنوان مربی تیم ملی پسران را همراهی میکنند.
ترکیب تیم دختران کشورمان نیز به شرح زیر است:
وزن ۵۴ کیلوگرم: نازنین فاطمه داوودی باید در گام نخست به مصاف نماینده کشور چین برود.
وزن ۷۵ کیلوگرم: یکتا صحرایی در اولین مبارزه با بوکسور کشور ازبکستان مبارزه خواهد کرد.
وزن ۸۰+ کیلوگرم: فاطمه رستگار در نخستین مبارزه باید به مصاف بوکسور قزاقستان برود.
ماریا عارفی مقام به عنوان مربی تیم دختران را همراهی میکند.
سید روحالله حسینی، رئیس فدراسیون بوکس نیز به عنوان سرپرست تیمها عازم بحرین شد. ضمن اینکه، مجید عباس زاده به عنوان تنها داور ایرانی حاضر در این رقابتها قضاوت خواهد کرد.