به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان با اشاره به پیامد‌های خشکسالی و تغییرات اقلیمی در سطح شهرستان فریمان گفت: حجم ذخیره آب سد فریمان از سه میلیون مترمکعب به کمتر از دو میلیون مترمکعب کاهش یافته است، یعنی حجم قابل توجهی نیاز به لایروبی دارد.

مهدی ناصری افزود: تغییر کاربری زمین‌های دیم به کشت محصولات پرآب‌بر تأثیر چشمگیری بر کاهش منابع آبی داشته و ضرورت بازنگری جدی در الگوی کشت را دوچندان کرده است.

او به رعایت نکردن الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: کشاورزان باید با تغییر شرایط آب‌وهوایی سازگار شوند و به سمت کشت محصولات کم‌آب‌بر حرکت کنند، البته در این زمینه بسیج آبیاران و آموزش‌های کاربردی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.