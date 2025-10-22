پخش زنده
مدیر بازرسی کالاهای اساسی جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: ثبت سفارش واردات ۱۵۰ هزارتن برنج مرغوب پاکستانی به کشور آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سیروس بشیرزاده با اشاره به کمبود و گرانی برنج پاکستانی در استان افزود: در آینده نزدیک این محصول به بازار استانها وارد میشود.
وی گفت: براساس توافق با استانهای همجوار و کشورهای همسایه مقرر شد برنج به صورت ته لنجی و از مازاد استانهای دیگر تامین شود.
مدیر بازرسی کالاهای اساسی جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: در شش ماه نخست سال بیشترین ارز به واردات برنج هندی اختصاص یافته و سهم محدودی برای برنج پاکستانی در نظر گرفته شده بود، اما با رایزنیهای صورتگرفته با مقامات استانی این مشکل برطرف شده است.
سیروس بشیرزاده گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۲ هزار تن انواع برنج وارداتی در هرمزگان توزیع شده است.