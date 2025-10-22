پخش زنده
مسابقات آبهای آرام قهرمانی کشور در بخش بانوان و آقایان ۱۱ تا ۱۴ آبان به میزبانی دریاچه آزادی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات آبهای آرام قهرمانی کشور، ۱۲ آبان در بخش آقایان و ۱۴ آبان در بخش بانوان به میزبانی دریاچه آزادی برگزار میشود.
مسابقات در بخش آقایان در مواد کایاک و کانوی یکنفره ۱۰۰۰ و ۵۰۰ متر و کایاک و کانوی دونفره ۵۰۰ متر و در بخش بانوان در مواد کایاک و کانوی تکنفره ۵۰۰ و ۲۰۰ متر و کایاک و کانوی دونفره ۵۰۰ متر برگزار میشود.
بر اساس بخشنامه برگزاری مسابقات، هر ورزشکار میتواند در یک ماده مسابقاتی یکنفره ۲۰۰ یا ۵۰۰ متر در بخش بانوان و ۱۰۰۰ یا ۵۰۰ متر در بخش آقایان شرکت کند.
متولدین سال ۱۳۸۹ و ماقبل میتوانند در این مسابقات شرکت کنند.
ردهبندی تیمی رقابتها نیز در دو بخش بانوان و آقایان به صورت مجزا و بر اساس سیستم امتیازدهی خواهد بود.