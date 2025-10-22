به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۰ کیلوگرم، سجاد عباس پور در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر مقابل مرت ایلبارس از ترکیه به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ ایلیا پانیوتین از روسیه را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۱ ایلکین گوربانوف از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. عباس پور در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ از سد مهروج بهرام اف از ازبکستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با کوتو گومی از ژاپن مبارزه می‌کند.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی در مبارزه نخست مقابل روسلان عبدی یف از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود برای کسب مدال برنز ادامه دهد.