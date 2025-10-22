به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره امور عشایر لالی گفت: این پنل‌های خوزشیدی دارای ۱۰۰ وات برق و ظرفیت روشن کردن حداقل ۵ لامپ کم مصرف، شارژ موبایل و چراغ قوه را دارند.

یوسف بلدی ادامه داد: این پنل‌های خورشیدی برای عشایر ارزان‌قیمت هستند که ۹۰ درصد هزینه این پنل‌ها توسط امور عشایر و مابقی آن توسط عشایر پرداخت می‌شود.

وی ضمن تقدیر از پیگیری‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و شرکت توزیع نیروی برق شهرستان در تامین پنل‌های خورشیدی گفت: این پنل‌های خورشیدی جهت رفاه جامعه عشایری کمک شایانی خواهند داشت.