دور برگشت مسابقات لیگ برتر بسکتبال نوجوانان ایران به میزبانی سالن المپیک دهگلان در حال برگزاری است. در این رقابت‌ها، تیم‌های کرمانشاه، دیواندره و دهگلان در قالب گروه سوم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مرحله دور برگشت مسابقات لیگ برتر بسکتبال نوجوانان کشور با حضور تیم‌های گروه سوم، در سالن المپیک دهگلان آغاز شد.

در این مسابقات، تیم‌های کرمانشاه، دیواندره و دهگلان در دیدار‌هایی حساس و تماشایی برای کسب رتبه برتر گروه به مصاف هم می‌روند.

بر اساس اعلام هیئت بسکتبال استان کردستان، تیم برتر این گروه جواز حضور در مرحله بعدی لیگ نوجوانان کشور را به دست خواهد آورد. این رقابت‌ها با هدف ایجاد بستر رشد استعداد‌های ورزشی نوجوانان و ارتقای سطح بسکتبال در مناطق غرب کشور برگزار می‌شود.

مسابقات در چند روز آینده ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود با استقبال خوب علاقه‌مندان به ورزش بسکتبال در شهرستان دهگلان همراه باشد.