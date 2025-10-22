به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ درنشست شورای آموزش و پرورش شهرستان مهاباد ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و توسعه مدارس این شهرستان اختصاص یافت.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: بمنظور تداوم آسفالت محوطه مدارس برای ۲۰ مدرسه مهاباد قیر رایگان تأمین شده است.

سلام ستوده افزود: در سفری که رئیس سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس به مهاباد داشت برای تجهیز مدارس۱۲ میلیارد تومان اختصاص یافت که تاکنون پنج میلیارد تومان آن دریافت و صرف تجهیز مدارس شده است و باقی اعتبار هم بر اساس نیاز مدارس دریافت و صرف نیازمندی‌های مدارس خواهد شد.

کریم سلیمانی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد در این نشست گفت: ارائه گزارش مصوبات جلسه قبل، اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قوانین شورا‌های آموزش و پرورش، کارگروه‌های تخصصی قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش، تعیین حق الزحمه ساعت فوق برنامه مدارس دولتی مقاطع ابتدایی و متوسطه، سنگفرش محوطه مدرسه حاج محمد سعید حسن زاده و تأسیس مدارس قرآنی و تعیین نرخ بلیط سینما پردیس برای دانش آموزان از موارد مطرح شده در این نشست بود.

توسعه و تجهیز فضا‌های آموزشی و کیفیت بخشی آموزش مهمترین محور‌های نشست شورای آموزش و پرورش بود.

در پایان این نشست از خیران مدرسه ساز مهاباد قدردانی شد.