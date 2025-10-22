خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایلام امروز میزبان مراسم تجلیل از پرستاران نمونه استانی بود، این مراسم به مناسبت روز پرستار برگزار شد و طی آن از ۷۷ نفر از پرستاران نمونه استان تقدیر و قدردانی به عمل آمد. به گزارش؛ دانشگاه علوم پزشکی ایلام امروز میزبان مراسم تجلیل از پرستاران نمونه استانی بود، این مراسم به مناسبت روز پرستار برگزار شد و طی آن از ۷۷ نفر از پرستاران نمونه استان تقدیر و قدردانی به عمل آمد.

در این مراسم مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه سلامت با حضور در جمع پرستاران نمونه، از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنان در عرصه بهداشت و درمان استان قدردانی کردند.

«عباس قیصوری» رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز در این مراسم گفت: در سطح کشور ۹ پرستار نمونه، در سطح استان ۶۸ پرستار نمونه و ۳ نفر از پرستاران شهدای سلامت داریم.

در ادامه، «حمید صفرپور» رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری استان به ارائه گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته و دستاورد‌های اخیر نظام پرستاری و نیز برخی از انتظارات و چشم‌انداز‌های جامعه پرستاری پرداخت.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز ضمن تبریک ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، این حرفه را تجلی رأفت انسانیت خواند و بیان کرد: پرستاری یک نوع عبادت مقدس بوده که دارای نقشی تاثیرگذار بر سلامت جسم و روح بیمار است، پرستار به مثابه مادری مهربان در کنار بالین بیمار قرار می‌گیرد و با تزریق روحیه نشاط، بر سلامت روان او تاثیر گذار است.

«فریدون همتی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جایگاه پرستاری، مطرح کرد: پرستاری شغلی مقدس بوده که برگرفته از دل آدمی است، پرستاران در مقاطع دشوار و حساس تاریخی مانند جنگ تحمیلی و کرونا، با حضور فعالانه خود خدمات بی‌بدیل و ماندگاری را ارائه دادند و ما نیز بر حسب وظیفه خود باید قدردان ایثار و فداکاری آنان باشیم.

گفتنی است ۲ هرار نفر نیرو در قالب کادر پرستاری در استان کار خدمات رسانی به مردم در مراکز درمانی را انجام می‌دهند.