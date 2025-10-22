به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛نمایندگان کشورمان در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان جهان به نشان طلا، ۲ نقره و ۴ برنز دست یافتند.

رقابت‌های کشتی پیشکسوتان جهان به میزبانی کشور مجارستان برگزار شد و تیم ملی ایران که به دلیل صادر نشدن کامل ویزا از سوی کشور میزبان با ترکیبی ناقص و با ۱۲ کشتی گیر راهی این مسابقات شد به ۸ نشان رنگارنگ دست یافت.

در رشته کشتی فرنگی و در وزن ۱۳۰ کیلوگرم اصغر مارانی کشتی گیر ملی پوش اصفهانی صاحب نشان خوشرنگ نقره شد.