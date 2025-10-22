به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عباس علی‌آبادی» در حاشیه کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی (OIC) که در شهر جده عربستان در حال برگزاری است، با «هانی سویلم، وزیر منابع آبی مصر» دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، وزیر نیرو با اشاره به توانمندی مهندسان ایرانی در ساخت توربین‌ها گفت: اگرچه در گذشته اغلب از توربین‌های خارجی استفاده می‌کردیم، اما به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها، تمرکز خود را بر ساخت تجهیزات و توربین‌های داخلی معطوف کردیم و اکنون از فناوری‌های بومی بهره می‌بریم.

وی همچنین همتای مصری خود را به سفر به ایران دعوت کرد و افزود: ظرفیت‌های فنی و مهندسی صنعت آب و برق ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان پیشرفت چشمگیری داشته است و ایران آماده است تجربیات و فناوری‌های خود را با مصر به اشتراک بگذارد.

در ادامه، هانی سویلم، وزیر منابع آبی مصر اظهار کرد: چشم‌انداز ما توسعه همکاری‌ها است و ارتباط با ایران نه تنها در حوزه آب، بلکه در قالب یک همکاری راهبردی برای صلح در خاورمیانه اهمیت دارد. بخش اصلی این همکاری، تحقیقات علمی و آموزش است و فرصت مناسبی برای همگرایی دو کشور فراهم می‌کند.

وی ضمن تحسین پیشرفت‌های ایران در سایه تحریم‌های بین‌المللی گفت: مصر نیز در ۱۲ سال گذشته تحولات بزرگی را تجربه کرده و توجه دولت به زیرساخت‌ها موجب پیشرفت کشور شده است. با وجود چالش‌های جدی در حوزه آب، تلاش کرده‌ایم دولتی مدرن و کارآمد ایجاد کنیم.

وزیر منابع آبی مصر افزود: ظرفیت نامی تولید برق کشور به ۶۰ هزار مگاوات رسیده و در حوزه آب نیز پیشرفت‌هایی در استفاده از پساب، تصفیه آب و بهره‌گیری از منابع نامتعارف حاصل شده است.

وی در پایان وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران را به سفر به مصر و بازدید از ظرفیت‌های آبی این کشور دعوت کرد و تأکید کرد: مصر علاقه‌مند است سطح همکاری و تعامل خود را با ایران به ویژه در مدیریت منابع آب و برق توسعه دهد.