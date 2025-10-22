پخش زنده
دلسوختگان اهل بیت قم دومین پیروزی خود را در لیگ دسته یک فوتسال مقابل مقاومت تهران دشت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم که در گروه سوم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای کشور حضور دارد، عصر امروز در دیداری از هفته دوم این رقابتها میزبان تیم مقاومت تهران بود و در پایان مهمان خود را با نتیجه ۴ - ۱ شکست داد.
فردین قاسمی ۲ بار و محمد عالی و محمدجواد سنگتراشان هر کدام یک بار برای نماینده قم در این بازی گلزنی کردند.
دلسوختگان که هفته نخست را هم با پیروزی بر تیم صنایع اردکان پشت سر گذاشته بود با این پیروزی ۶ امتیازی شد و در صدر گروه سوم لیگ دسته یک فوتسال باشگاههای کشور قرار گرفت.