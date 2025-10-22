پخش زنده
امروز: -
سرمربی اسپانیایی تیم ملی هندبال مردان کشورمان ۲۰ بازیکن را به مرحله جدید اردوی تیم ملی فراخواند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نهمین مرحله اردوی تیم ملی هندبال مردان کشورمان از جمعه ۲ آبان ماه در تهران آغاز میشود و در ادامه ملیپوشان به رقابت های بینالمللی تونس اعزام خواهند شد.
رافائل کاستیلو برای این مرحله از اردو ۲۰ بازیکن را به اردو فراخوانده که اسامی آنها به شرح زیر است:
علی رحیمی کازرونی، علی پیرزاده اهوازی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین کبیریانجو، میلاد قلندری، افشین صادقی، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادقزاده، محمدرضا کاظمی، طاها شکوهی پور، آرمان رحمانی، محمدمهدی بهنامنیا، وحید مسعودی، مصطفی شیرازی مقدم، صابر حیدری، سعید علیاکبری، امیدرضا سرپوشی، یونس آثاری
رافائل کاستیلو (سرمربی)، محسن کرباسچی (سرپرست)، مجید رحیمی زاده (مربی) و علی بخشی (پزشکیار) کادرفنی تیم ملی را در این اردو تشکیل میدهند.
تیم ملی هندبال ایران خود را برای شرکت در بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض و همچنین مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت آماده میکند.