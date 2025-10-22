با اجرای طرح رهگیری مرغ با سامانه «ره‌آوا»، بیش از ۴۸۰ واحد مرغ‌فروشی استان به دستگاه‌های ثبت سفارش مجهز شدند؛ اقدامی که با هدف تأمین امنیت غذایی پایدار و مقابله با عرضه خارج از شبکه صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نظارت یکی از راه‌های تأمین امنیت غذایی پایدار است و در همین راستا، چرخه توزیع مرغ در استان طی چند هفته اخیر با سامانه «ره‌آوا» رهگیری می‌شود. در این طرح، مرغ‌فروشان به دستگاه‌های مخصوص ثبت و رهگیری مجهز شده‌اند. از مجموع ۵۵۰ واحد مرغ‌فروشی دارای مجوز در استان، تاکنون بیش از ۴۸۰ واحد به این دستگاه‌ها تجهیز شده‌اند و باقی واحدها نیز مدارک و اطلاعات لازم را ارائه داده‌اند و در شرف دریافت تجهیزات هستند.

در راستای شفاف‌سازی، به اطلاع مرغ‌فروشان محترم می‌رسد که هیچ‌گونه وجهی در حساب‌های آنان بلوکه نمی‌شود. با گذشت حدود دو هفته از اجرای این طرح، خبرنگار صدا و سیما با حضور در بازار، پای صحبت فروشندگان نشست تا از زبان آنان در جریان روند اجرای طرح قرار گیرد.

برخی فروشندگان از مشکلاتی مانند محدودیت زمانی ثبت سفارش گلایه داشتند. به گفته آنان، اگر ثبت سفارش در زمان مقرر انجام نشود، روز بعد مرغی به آن‌ها تخصیص نمی‌یابد و در صورت مراجعه بازرس، جریمه نیز اعمال می‌شود. همچنین، برخی از فروشندگان عنوان کردند که میزان مرغ دریافتی با سفارش ثبت‌شده همخوانی ندارد؛ برای مثال، در حالی که ۳۰۰ کیلو مرغ سفارش داده‌اند، تنها ۱۰۰ کیلو تحویل گرفته‌اند، اما مالیات بر اساس کل سفارش محاسبه می‌شود.

یکی دیگر از چالش‌ها، نیاز به سرمایه در گردش برای تأمین سهمیه روزانه است. فروشندگان باید یک روز قبل، مبلغ مورد نیاز را در حساب خود داشته باشند تا بتوانند سفارش ثبت کنند. در صورت نبود موجودی کافی، سامانه اجازه ثبت سفارش نمی‌دهد. این موضوع برای برخی واحدها که به گوشی هوشمند یا امکانات بانکی دسترسی ندارند، مشکل‌ساز شده است.

در همین راستا، بانک کشاورزی برای رفع این مشکل راهکاری ارائه داده است. مرغ‌فروشان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک، تشکیل پرونده داده و درخواست تسهیلات کنند. اطلاعات این افراد از طریق همکاران بانک به سامانه رصد ارسال می‌شود و بر اساس میزان مرغ ثبت‌شده در یک ماه گذشته، ۵۰ درصد سهمیه به صورت تسهیلات بدون نیاز به گردش حساب در کیف پول الکترونیکی آنان شارژ می‌شود. این اعتبار صرفاً برای خرید مرغ قابل استفاده خواهد بود.

اجرای این طرح می‌تواند از عرضه خارج از شبکه جلوگیری کند، اما موفقیت آن نیازمند همکاری همه‌جانبه فعالان زنجیره تأمین و فروش است.