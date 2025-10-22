پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در آیین تکریم و معارفه دادستان شهرستان لنجان، دفاع از حقوق عمومی و حراست از ارزشها را خط قرمز دستگاه قضایی خواند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛حجتالاسلام اسدالله جعفری در این مراسم گفت: وضعیت نیروی انسانی در دادگستری و دادسرای شهرستان لنجان، از استاندارد استانی دو درصد بالاتر است.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از مجموعه قضایی این شهرستان، افزود: عملکرد مجموعه قضات و کارکنان دادگستری لنجان نسبتاً قابلقبول است و اطاله دادرسی بهصورت طولانیمدت در این شهرستان مشاهده نمیشود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با پذیرش این که نرخ مدت زمان رسیدگی به پروندهها در برخی موارد مقداری طولانی است، خاطرنشان کرد: با تدابیر در نظر گرفته شده و تقویت نیروی انسانی، این چالش نیز برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۶ نفر کارمند اداری جدید در این حوزه قضایی مشغول به فعالیت شدند گفت:دادستانها باید در خط مقدم دفاع از حقوق عمومی، سنگربانی از ارزشها و پاسداری از حقوق مردم باشند که این امر خط قرمز دستگاه قضایی است.
وی ابراز امیدواری کرد: با همدلی، وحدت و انسجام موجود میان مسئولان شهرستان، مردم شاهد تحقق اهداف برنامههای پیشرفت و توسعه در حوزههای مختلف باشند.
در این آیین از خدمات حجت الاسلام احمد کمالی دادستان سابق قدردانی و پدرام رحمانی به عنوان دادستان جدید شهرستان لنجان معرفی شد.