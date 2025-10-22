پخش زنده
مدیرعامل بورس انرژی ایران، در نشستی با موضوع «فراهمسازی زمینه انتشار و معاملهپذیری گواهی کاهش انتشار آلایندگی (گواهی کربن)» از فراهم شدن شرایط انجام معاملات گواهی کاهش انتشار آلایندگی بر اساس دستورالعملهای حوزه معاملات کالا و ابزارهای انرژی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: در این جلسه، بر ضرورت تسریع در اجرای اقدامات مرتبط با زیرساختهای صحتسنجی، ارزیابی، ارزشیابی و معاملات گواهی کربن تأکید و بررسی شد.
همچنین با توجه به آمادگی بسترهای لازم برای آغاز معاملات این اوراق در بورس انرژی ایران، موضوع تدوین ضوابط مربوطه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست مورد بحث قرار گرفت.
در بخش دیگری از نشست، سمیه رفیعی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به علاقهمندی برخی کشورهای منطقه به همکاری با ایران در زمینه ارزیابی، صدور و خرید گواهیهای کربن، بر اهمیت بهرهمندی کشور از منافع اقتصادی این گواهیها تأکید کرد.
وی همچنین به اقدامات اجرایی موفق شرکت فولاد مبارکه اصفهان در زمینه کاهش انتشار کربن اشاره و آن را نمونهای شاخص از فعالیتهای موفق در این حوزه معرفی کرد.
نایبرئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: «علاقهمندی کشورهای همسایه برای ارزیابی، صدور و خرید گواهی کربن در ایران وجود دارد، اما نبود جدیت و پیگیری در اجرای طرحهای مرتبط با کاهش انتشار آلایندگی باعث عدم تحقق برخی توافقات شده است.»
وی در ادامه گفت که با هماهنگی اداره ارتباطات دولت و مجلس سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی از اقدامات انجامشده برای راهاندازی معاملات گواهی کاهش انتشار آلایندگی ارائه شده است.