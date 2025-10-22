دیوان بین‌المللی دادگستری با اشاره به نبود شواهد معتبر درباره ادعاهای مطرح‌شده از سوی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: آنروا اصول بی‌طرفی را نقض نکرده و اتهامات علیه آن مردود است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از سی‌ان‌ان، دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه در رای مشورتی خود اعلام کرد که آنروا بی‌طرفی را نقض نکرده است.

نظرخواهی در این مورد در ماه دسامبر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد درحالی که پیش از آن رژیم صهیونیستی قوانینی را تصویب کرده بود که فعالیت آنروا را ممنوع کرد و توانایی آن را برای ارائه کمک به غزه به طور قابل توجهی کاهش داد.

این نظر مشورتی که با هدف رسیدگی به تعهدات رژیم صهیونیستی در قبال سازمان ملل، سازمان‌های امدادی و کشور‌های ثالث در کرانه باختری و غزه اشغالی تهیه شده است، وزن سیاسی دارد و انتظار می‌رود فشار بر تل‌آویو را برای همکاری با سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های امدادی افزایش دهد.

رژیم صهیونیستی، ادعا کرده بود که آنروا بیش از هزار کارمند وابسته به حماس دارد و آموزش نفرت علیه اسرائیل را در مدارس می‌دهد. آنروا بار‌ها این اتهامات را رد کرده و گفته است که هیچ دلیلی برای توصیف اینکه این نهاد تحت نفوذ حماس است، وجود ندارد.

همچنین دیوان عالی سازمان ملل با صدور حکمی قانونی اعلام کرد که اسرائیل، به عنوان یک اشغالگر، موظف به تسهیل کمک‌های بشردوستانه در غزه است.